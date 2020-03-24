Вашингтон, , 07:27 — REGNUM Введённые в США ограничения на передвижение и экономическую деятельность в связи с распространением коронавируса могут быть сняты в течение нескольких недель, заявил 23 марта президент США Дональд Трамп на пресс-конференции в Белом доме.

В своём выступлении американский президент подчеркнул, что страна создавалась не для того, чтобы быть закрытой.

«Америка снова и очень скоро будет открыта для бизнеса, гораздо быстрее, чем через три-четыре месяца, как полагали некоторые», — добавил он.

Ранее, до своего выступления, Трамп написал на своей странице в Twitter, что Соединённым Штатам предстоит определить, «по какому пути идти» в течение 15 дней.

Добавим, США — одна из самых пострадавших стран от коронавируса. По данным на 23 марта, общее число зараженных в США составляет 41 511 человек, погибли 573 человека.

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