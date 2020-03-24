Токио, , 07:13 — REGNUM Экстренная телеконференция лидеров стран «двадцатки» (G20) в связи с распространением коронавиурса в мире состоится 26 марта, передаёт агентство Kyodo со ссылкой на источники в правительстве Японии.

По предварительной информации, мероприятие пройдёт вечером по японскому времени (днем в России и ЕС), точное время согласовывается сторонами.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что чрезвычайный саммит для обсуждения эпидемиологической ситуации инициировала Саудовская Аравия. Организаторы объяснили экстренность проведения телеконференции необходимостью «продвинуться в вопросе скоординированного реагирования на пандемию, вызванную COVID-19».

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