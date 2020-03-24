Москва, 24 марта 2020, 06:17 — REGNUM Эпидемия нового коронавируса в США может погрузить страну в новую Великую депрессию и обрушить рейтинги президента страны Дональда Трампа, заявил колумнист Forbes Ариэль Коэн в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».
Если же эпидемия коронавируса будет сравнима по масштабам смертности с эпидемиями обычного гриппа, то Трамп имеет шансы на победу. Напомним, ранее Коэн заявлял, что Трамп прекрасно знал о грядущей эпидемии нового коронавируса из Китая еще осенью, но не предпринял ничего.
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