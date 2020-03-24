Москва, , 06:17 — REGNUM Эпидемия нового коронавируса в США может погрузить страну в новую Великую депрессию и обрушить рейтинги президента страны Дональда Трампа, заявил колумнист Forbes Ариэль Коэн в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

«Мы готовимся к кризису, которые приведет к безработице по самым черным прогнозам до 30%, такой безработицы не было в Великую депрессию. Я раздумываю лично над покупкой оружия для защиты дома… Я думаю, если все остается под контролем, если начнут понижаться цифры заболевших, то карантин снимут… Если этого не произойдет, то экономический кризис а) будет беспрецедентным, сравним с Великой Депрессией и б) он будет затяжным. В этой ситуации, мои предсказания, что Трамп не выигрывает выборы», — заявил Коэн.

Если же эпидемия коронавируса будет сравнима по масштабам смертности с эпидемиями обычного гриппа, то Трамп имеет шансы на победу. Напомним, ранее Коэн заявлял, что Трамп прекрасно знал о грядущей эпидемии нового коронавируса из Китая еще осенью, но не предпринял ничего.

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