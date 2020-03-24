Москва, , 06:10 — REGNUM США имели все данные о предстоящей эпидемии вируса, пришедшей из Китая, но не предприняли мер подготовки к ней, заявил колумнист Forbes Ариэль Коэн в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1»

«Трамп неправ, потому что были разведданные разведсообщества еще осенью прошлого года, говорящие о том, что в Китае такая эпидемия может возникнуть, и что Соединенные Штаты немедленно должны принимать меры. Более того, «военная игра» в августе-сентябре прошлого года по которой получалось, что из Китая может прийти вирус, говорили об эпидемии особо опасного гриппа и говорили о полумиллионе погибших в США и говорили о том, что структура госпиталей абсолютно недостаточна», — заявил Коэн.

В частности, по его словам, выяснилось, что нет надлежащего количества оборудования, масок, вентиляторов, респираторов и так далее. И с тех пор не было сделано ничего, чтобы подготовиться к пандемии, отметил эксперт.

Отметим, что по словам эксперта по биологическому оружию, который выступал также советником генсека ООН Кофи Аннана, Игорь Никулин утверждает, что COVID-19 имеет совершенно рукотворное происхождение и был создан в США еще в 2015 году. О чем было заявлено генеральным директором CDC Робертом Редфилдом.

О том, что новый коронавирус был создан в лабораториях Форт-Детрика, штат Мериленд еще в 2015 году писали в журнале Nature. Кроме того, демократическая партия США стремится скинуть всю вину на президента Дональда Трампа за паднемию, якобы он все знал, но не успел приготовиться. Хотя, по мнению некоторых крупных экспертов, Трамп уведомлен о существовании такого оружия и угрозы этого вируса не был до последнего.