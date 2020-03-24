Вашингтон, , 03:51 — REGNUM Президент США Дональд Трамп активно поддерживает диалог с другими лидерами стран «большой семёрки» (G7) для координации усилий, предпринимаемых правительствами в условиях распространения коронавируса. Об этом американский лидер заявил журналистам на встрече в Белом доме.

«У нас было несколько замечательных разговоров, а в дополнение к этому я разговаривал с некоторыми из них лично. Да, мы очень тесно сотрудничаем», — сказал президент США.

Добавим, Соединённые Штаты — одна из самых пострадавших стран от коронавируса. По данным на 23 марта, общее число зараженных коронавирусом нового типа в США составляет 41 511 человек, погибли 573 человека.

«Большая семёрка» — международный клуб, объединяющий Великобританию, Германию, Италию, Канаду, США, Францию и Японию. Россия в этот список не входит.

Читайте ранее в этом сюжете: Число жертв коронавируса в США превысило 500

Читайте развитие сюжета: Трамп: журналист, посещавший Белый дом, мог заразиться коронавирусом