Шанхай, Китай, , 01:15 — REGNUM В Китае назначили нового вице-мэра и исполняющего обязанности мэра Шанхая, сообщает 23 марта агентство Синьхуа.

Новым исполняющим обязанности вице-мэра города центрального подчинения Шанхая в Китае стал Гун Чжэн. Назначение состоялось на 19-й сессии Постоянного комитета Шанхайского муниципального собрания народных представителей 15-го созыва — законодательного органа города. На том же заседании было принято решение от отставки Ин Юна с занимаемого им ранее мэрского поста.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале Марта Госсовет КНР сменил главу Государственного управления табачной монополии.

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