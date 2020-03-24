Анкара, , 01:09 — REGNUM Власти Турции возьмут под свой контроль предприятия, производящие медицинские маски, если они не заключат с правительством договор на поставку масок, заявил глава турецкого МВД Сулейман Сойлу, сообщает агентство Reuters.

Министр подчеркнул, что власти Турции вновь предложили заключить предприятиям по производству медицинских масок контракты с министерством здравоохранения к 20:00, иначе будут применены «иные возможности».

«Мы готовы купить этим маски за хорошую цену… Бог — свидетель, у них осталось 10−12 часов, или мы захватим их производство уже завтра», — добавил Сойлу.

Как сообщало ИА REGNUM, по последним данным, число зараженных коронавирусом нового типа в Турции достигло 3672 человек. Число умерших в результате заболевания COVID-19 в стране составляет 37 человек.

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