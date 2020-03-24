Пекин, , 01:07 — REGNUM Комиссия Центрального военного совета по проверке дисциплины КНР опубликовал новые правила поведения для военных партийных членов с целью повышения их лояльности и целостности, сообщает 23 марта агентство Синьхуа.

Правила поведения в 13 аспектах были определены комиссией, включая образование, работу, а также жизнь в ладу с реформой военной дисциплинарной инспекции и надзора. Всего правила покрывают 52 вида поведения, которые создают потенциальные дисциплинарные риски.

Правила подчеркивают, что члены Компартии Китая и чиновники военной дисциплинарной инспекции, а также надзорных департаментов должны четко исполнять все, что прописано в правилах и добровольно проявлять открытость для надзора со стороны военнослужащих.