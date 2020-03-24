Пекин, , 00:58 — REGNUM Китайские партийные и государственные руководители поздравили власти и народ Пакистана с национальным праздником — 80-й годовщиной провозглашения независимости Исламской республики Пакистан, сообщает 23 марта Синьхуа.

В приветственной телеграмме на имя премьер-министра страны Имрана Хана премьер Госсовета КНР Ли Кэцян отметил большие успехи Пакистана в государственном строительстве и выразил надежду на укрепление китайско-пакистанского стратегического партнерства, пожелав Пакистану ещё более успешного развития.

Поздравления главе МИД Пакистана Шаху Мехмуду Куреши направил его китайский коллега Ван И, подчеркнувший добрые традиции взаимной помощи, которые связывают две страны.