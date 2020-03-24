Кишинёв, , 00:38 — REGNUM Пандемия коронавируса COVID-19 и глобальный экономический шок, который она может повлечь, станет серьезным вызовом для Молдавии и может даже привести к краху молдавского государства. Такого мнения, как передает ИА REGNUM, придерживается эксперт RTA Сергей Чебан.

По его словам, темпы, с которыми в Молдавии увеличивается число заболевших коронавирусом, говорит о том, что в ближайший месяц государство будет находится в состоянии чрезвычайного положения, которое, вне всякого сомнения, болезненно ударит по большинству сфер и отраслей экономики. Эксперты уже начали прогнозировать ослабление курса национальной валюты, а также замораживание социальных пособий и заработных плат, что в совокупности приведет к снижению реальных доходов молдавского населения.

«Неблагоприятные прогнозы усугубляются продолжающейся внутриполитической неопределенностью, в том числе и в стане новоиспеченной парламентской коалиции. Там, судя по всему, продолжаются торги, поскольку ничем иным нельзя объяснить недавние заявления Павла Филипа о том, что ДПМ планирует выставить на президентские выборы собственного кандидата. Во всех этих экономически-эпидемиологических условиях: безденежья, недовольства властями и нервозности, предстоящая электоральная гонка рискует еще больше дестабилизировать положение в Молдавии и раскачать общественно-политическую ситуацию вплоть до очередного социального взрыва», — отметил Чебан.

Региональная нестабильность, по его словам, отразится и на отношениях с Приднестровьем, которое в условиях всеобщего карантина практически стало отрезанным от «молдавского материка». «С момента вооруженного конфликта население двух берегов Днестра, пожалуй, впервые живет в режиме минимальной коммуникации, а на линии разграничения фактически больше не действует режим зоны безопасности. Кишинев и Тирасполь, столкнувшись с мощной проблемой, существуют в двух параллельных реальностях, решая свои актуальные задачи почти без оглядки друг на друга. Пока сложно прогнозировать как будет развиваться постэпидемиологическая ситуация, однако, как показывает история взаимоотношений, откатить очередное размежевание между берегами Днестра будет сложно», — подчеркнул эксперт.

Он добавил, что, если властные институты Молдавии продемонстрируют неспособность справиться с текущим кризисом, то еще больше разожгут широкую общественную дискуссию о дееспособности и, главное, целесообразности существования молдавского государства в принципе. «Для руководства Молдавии ситуация с увеличивающимся числом сторонников отказа от суверенитета и слияния с соседней Румынией и без коронавируса приобретала критический характер, а с учетом провала борьбы с пандемией может стать необратимой», — подвел итог аналитик.