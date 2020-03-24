Пномпень, , 00:12 — REGNUM Китай направляет в Камбоджу группу медицинских экспертов для оказания этой стране помощи в борьбе с коронавирусной пневмонией, сообщает 23 марта Синьхуа со ссылкой на заявление официального представителя МИД КНР Гэн Шуана.

Группа в составе семи специалистов из расположенного в южном Китае Гуанси-Чжуанского автономного района (ГЧАР) уже прибыла в Пномпень. Вместе со специалистами Камбоджа получила партию гуманитарной помощи из КНР — противоэпидемические средства, в том числе комплекты для тестирования коронавируса, медицинские халаты, защитные костюмы и хирургические маски.

«Китайская сторона непременно сделает все возможное, чтобы оказать Камбодже всестороннюю помощь», — заявил Гэн Шуан, особо отметив солидарность и поддержку этой страной Китая в момент пика эпидемии в Ухане и других провинциях КНР.