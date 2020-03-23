* талибами — запрещённая в России организация

Вашингтон, , 23:39 — REGNUM Встреча американского госсекретаря Майка Помпео с представителями «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) должна состояться 23 марта, сообщает Reuters.

Афганцы ISAF Public Affairs

Как сообщили в Госдепе, Помпео встретится с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Дохе, куда приедет по возвращении из Афганистана.

Уточняется, что американский дипломат проведёт переговоры в том числе с муллой Абдуллой Гани Барадаром. Будет обсуждаться выполнение соглашений, которое исламисты заключили с Вашингтоном в конце февраля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Помпео 23 марта побывал в Афганистане, где провёл встречи с руководством страны. Обсуждались пути урегулирования ситуации в Афганистане.

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