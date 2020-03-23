Приштина, , 23:33 — REGNUM Министр здравоохранения Косово Арбен Вития 23 марта провел встречу с послом США в самопровозглашенной республике Филипом Коснеттом.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в ходе встречи политики обсудили меры по борьбе с коронавирусом, предпринятые правительством Альбина Курти.

Собеседники подчеркнули важность международного сотрудничества по преодолению вызова коронавируса.

Вития выразил благодарность США за поддержку Косово в ходе сложной ситуации, сложившейся из-за пандемии. Правда, о какой поддержке идет речь неясно — США заморозили программы помощи Косово из-за отказа премьер-министра Альбина Курти согласиться на немедленное и безоговорочное снятие пошлины 100% на товары из Сербии и Боснии и Герцеговины, что Вития, как член партии Курти «Движение за самоопределение», несомненно знает.

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США на Косово не прекратили оказывать давление на правительство Курти после отмены Косово пошлины 100% на промышленное сырье из Сербии, назвав эту меру недостаточной. Тем самым Вашингтон косвенно способствует расколу правящей коалиции Косово.

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