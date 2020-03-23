Москва, , 23:25 — REGNUM Освобождённый от должности главы Роскомнадзора Александр Жаров назвал свою службу в ведомстве «огромным и важным отрезком жизни», выразив уверенность, что за восемь лет ему удалось повысить качество работы этого федерального органа.

«Я старался сделать службу современным цифровым регулятором, который бы реально обеспечивал информационное благополучие граждан и общества в условиях цифровой трансформации», — приводит его слова телеканал RT.

Жаров высказал мнение, что у него многое получилось, и Роскомнадзор «очень изменился» за время его работы.

«В Роскомнадзоре отличная команда профессионалов, настроенных на новые достижения. Им я желаю успехов и новых побед», — сказал Жаров, отметив, что у его преемника на посту главы ведомства будет «огромное поле для деятельности».

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня премьер-министр Михаил Мишустин освободил Александра Жарова от должности главы Роскомнадзора, которую он занимал в мая 2012 года. По данным СМИ, в ближайшее время Жаров должен занять пост генерального директора холдинга «Газпром-медиа».

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