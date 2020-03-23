Идлиб, Сирия, , 22:43 — REGNUM В ходе совместного российско-турецкого патрулирования участка автотрассы М-4 в зоне деэскалации Идлиб колонна патруля не смогла пройти весь намеченный маршрут, сообщает 23 марта российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии.

Причиной частичного срыва мероприятия стало то, что турецкая сторона не выполнила своих обязательств по нейтрализации радикальных экстремистских группировок, препятствующих патрулированию в коридоре безопасности на части трассы М-4.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 марта в Москве были подписаны соглашения с Турцией по ситуации в зоне «Идлиб». Одним из пунктов этого соглашения было то, что с 15 марта должно начаться совместное российско-турецкое патрулирование вдоль трассы М-4 на участке от населенного пункта Трумба, расположенного на два километра западнее Саракиба, до населенного пункта Айн эль-Хабр.

Напомним, этот участок является последним, который джихалисты контролируют в Сирии.

Все остальные автотрассы уже очищены от боевиков.

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