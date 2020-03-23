Тирана, , 23:23 — REGNUM Македонское информационное агентство (АИМ) опубликовало 23 марта черновое заключение Совета ЕС, голосование по которому пройдет 24 марта в формате видео-конференции.

Согласно данному заключению, Европейский союз постановил начать переговоры о вступлении Северной Македонии и Албании.

«По рассмотрении доклада Европейской комиссии от 2 марта 2020 о прогрессе, достигнутом Северной Македонией, Совет приветствует то, что страна проявила решимость в следовании европейской повестке и добилась значительных и устойчивых результатов», — говорится в документе.

Согласно черновому заключению Совета ЕС, первая межправительственная конференция в рамках переговоров о расширении пройдет «так скоро, насколько это будет возможно».

Напомним, вопрос о начале переговоров о вступлении Северной Македонии и Албании были отложен на весну 2020 года из-за вето президента Франции, Нидерландов и Дании. Вскоре по окончании октябрьского заседания Совета ЕС президент Франции Эммануэль Макрон предложил новую методологию ведения переговоров о расширении ЕС, которая была рассмотрена Европейской комиссией и включена в новый план по расширению ЕС.

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После де-факто принятия ЕС новой методологии, предполагающей обратимость расширения, Франция заявила о намерении прекратить препятствовать началу переговоров о вступлении балканских государств в эту интеграционную группировку.

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