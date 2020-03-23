Бишкек, , 22:29 — REGNUM На всех въездах в столицу Киргизии начали устанавливать санитарно-карантинные посты, на которых у въезжающих в город автовладельцев и их пассажиров будут проверять температуру с помощью тепловизоров. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

В общей сложности городские власти планируют установить 12 таких блок-постов, на которых помимо медиков также будут дежурить сотрудники милиции и министерства чрезвычайных ситуаций.

На въезде в «южную столицу» Киргизии, город Ош также установили 7 санитарно-карантинных постов, на которых работают сотрудники санитарных служб, передает «Кабар».

Кроме того, Ошский муниципалитет ввел временные ограничения на посещение города жителями других районов и регионов, а горожанам настоятельно рекомендует не выходить из дома без необходимости.

Также стало известно о том, что руководство Джалал-Абада полностью закрыло доступ в город для жителей других районов и регионов, а местным жителям запретило покидать его территорию, пишет «24.kg».

На изоляции города настоял мэр Мураталы Тагаев, который при введении столь жестких ограничений сослался на то, что Джалал-Абад стало посещать слишком много иногородних.

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