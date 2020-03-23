Лондон, 23 марта 2020, 22:20 — REGNUM Освобождения под залог основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа намерены потребовать в суде его адвокаты, сообщает 23 марта созданный Ассанжем сайт.
Уточняется, что соответствующее прошение будет подано в суд 25 марта. Защита аргументирует просьбу освободить Ассанжа из-под стражи распространением вируса COVID-19, ведь состояние здоровья журналиста оставляет желать лучшего.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, заседание Вестминстерского магистратского суда в Лондоне по делу об экстрадиции Ассанжа в США состоится 18 мая.
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