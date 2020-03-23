Дамаск, , 22:17 — REGNUM Россия и Турция осуществили совместное патрулирование в сирийской провинции Алеппо, сообщил 23 марта на брифинге начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев.

«Состоялось очередное совместное российско-турецкое патрулирование по маршруту Гариб — Кири-Зури — Айн-Эль-Батт — Итвиран-Тактани — Бафдин — Бафдар-Хан — Зарзури — Гариб в провинции Алеппо», — сказал Олег Журавлев.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе последних масштабных боёв на северо-западе Сирии армия Турции приняла прямое участие на стороне незаконных вооруженных формирований.

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