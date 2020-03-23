Москва, , 21:12 — REGNUM Премьер-министр Михаил Мишустин освободил Александра Жарова от должности главы Роскомнадзора. Об этом сообщает 23 марта пресс-служба правительства России.

Александр Жаров Rkn.gov.ru

«Освободить Александра Жарова от должности руководителя Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по его просьбе», — говорится в распоряжении главы правительства.

Александр Жаров руководил Роскомнадзором с мая 2012 года. Ранее сегодня в ряде СМИ появилась информация о том, что уже на текущей неделе он займёт должность генерального директора холдинга «Газпром-медиа».