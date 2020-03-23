Казань, , 20:44 — REGNUM Полномочный представитель президента РФ в ПФО Игорь Комаров представил нового главного федерального инспектора по Татарии Виктора Демидова. Об этом сообщает пресс-служба полпредства.

«Главный федеральный инспектор — это представитель президента России в регионе, должностное лицо, к которому могут обратиться жители в первую очередь», — подчеркнул Комаров.

Он добавил, что знания и опыт позволят Демидову оперативно включиться в работу, приоритетом же в его работе должны оставаться здоровье и безопасность граждан. А коронавирус — это серьёзная проверка на прочность, на взвешенность и ответственность в форс-мажорной ситуации.

В числе оперативных задач федерального инспектора — взаимодействие с институтами гражданского общества, органами государственной власти, политическими партиями.

ИА REGNUM напоминает, ранее главным федеральным инспектором по республике являлся Ренат Тимерзянов, в январе 2020 года ему исполнилось 65 лет — максимальный возраст для чиновников. После этого в качестве исполняющего обязанности этот пост занял начальник по вопросам внутренней политики полпредства Алексей Симонов. Виктор Демидов до назначения главным федеральным инспектором являлся главой управления министерства юстиции республики.