Минск, , 20:09 — REGNUM Россия будет поставлять нефть в Белоруссию на собственных, а не на белорусских условиях. Об этом заявил ИА REGNUM ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, добавив, что это можно заключить на основании недавнего сообщения компании «Роснефть», опубликованного в российских СМИ.

Напомним, что ранее представитель «Роснефти» заявил журналистам о том, что его компания возобновит поставки нефти в Белоруссию именно на тех условиях, которые она предлагала белорусской стороне, то есть с премией $5 за тонну.

Эксперт напомнил, что ранее Минск утверждал, что соглашения подписаны именно на его условиях. Но так как белорусская сторона с 1 января поднимала принципиальный вопрос об отмене любой премии при поставке нефти, можно предположить, что это не соответствует действительности.

«Компания «Роснефть» заявляет о подписании коммерческого соглашения с премией в $5. До этого она примерно так и оценивалась. Если раньше говорили о премии в $7 за тонну, с 1 января с новым шагом налогового маневра она сократилась и выходит в итоге эти же $5. Поэтому здесь получилось, что российская сторона получила ровно те же условия, которые предлагала с самого начала», — полагает Юшков.

Комментируя информацию агентства Reuters, согласно которой российские нефтяные компании «согласились увеличить скидку на поставляемую в Белоруссию нефть до $15,7 за тонну, что на $12 больше, чем предлагалось ранее», Юшков заявил, что упомянутое новостное агентство — «не самый надежный источник», когда речь идет о российско-белорусских отношениях.

Читайте также: Reuters: нефть может пойти из России в Белоруссию 1 апреля

По словам эксперта, тезис, приведённый в публикации агентства, изначально был не совсем понятен. Юшков напомнил, что в прошлом году разница в стоимости нефти для Белоруссии и для других стран составляла около $15 за счет того, что такова была экспортная пошлина. «Если точнее, разница между каждым баррелем нефти Urals для Белоруссии и для внешних рынков в среднем в 2019 году составляла $14,7. Сейчас эта разница понижается за счет того, что понижаются мировые цены, и от этого уменьшается экспортная пошлина», — пояснил эксперт.

Юшков отметил, что на основании данных Росстата, цена одной тонны российской нефти для Белоруссии в январе 2020 года составила $361 за тонну или $49,5 за баррель. При этом средняя стоимость барреля нефти Urals для других потребителей в этом же январе составляла $61,7.

«Теперь можно подсчитать — разница в январе составляла $12,2 с каждого барреля. Куда уже дальше?» — задался вопросом Юшков.

При этом эксперт отметил, что даже если бы российское государство приняло решение сделать уступку Белоруссии, не совсем понятно, как оно заставило бы частные компании предоставить Минску упомянутую скидку.

«У нас и так нет экспортной пошлины. Поэтому на уровне государства и так отсутствует тот барьер, который можно было бы устранить для того, чтобы Белоруссия покупала российскую нефть дешевле. Не зря российская делегация все время отправляла белорусскую сторону договариваться с компаниями. Какие-то скидки, которые может получать Белнефтехим, могут выделяться только на уровне компаний. Возможен был бы вариант, если бы президент как-то попросил компании уменьшить свою рентабельность при поставках нефти в Белоруссию. Но он этого не сделал, он как раз указал на то, что компании должны договариваться между собой», — отметил Юшков.

Также, по мнению эксперта, нет никаких оснований для того, чтобы российские нефтяные компании именно сейчас заключали контракты с белорусскими партнерами на невыгодных для себя условиях. «Белоруссия пытается продвинуть тезис о том, что цены на нефть упали, значит, России по какой-то причине надо обязательно продавать нефть в Белоруссию. Я думаю, что мотивация у российских компаний может быть как раз обратная», — заявил Игорь Юшков.