Москва, , 19:57 — REGNUM Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский призвал создать Российскую Конфедерацию со странами бывшего СССР, передает корреспондент ИА REGNUM 23 марта.

Владимир Жириновский Duma.gov.ru

«Пора договориться с нашими соседями — бывшими республиками СССР (Казахстан, вся Средняя Азия, Белоруссия, Молдавия, возможно, Азербайджан, Армения и Грузия) — о том, чтобы перейти к новой форме государственного объединения Российская Конфедерация», — предложил Жириновский.

Центр должен взять на себя только ряд ключевых вопросов, в частности внешнюю политику и финансы, рассуждает он.

Парламентарий также предложил подумать о сближении с Турцией, Ираном, Сирией, а в перспективе и Ираком.

Время благоприятствует, уверен Жириновский.