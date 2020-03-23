Рига, , 19:53 — REGNUM В условиях чрезвычайной ситуации (ЧС) президент Латвии Эгил Левитс готов поддержать возвращение в Конституцию статьи, наделяющей принятые правительством решения силой закона. Такая статья существовала в прежней редакции Конституции и была отменена более десяти лет назад. Об этом пишет портал Tvnet.lv.

Сейчас, после того, как у депутата правящей коалиции Артуса Кайминьша выявили коронавирус, парламентариям придётся соблюдать 14-дневный карантин.

По мнению Левитса, трудно проводить удалённо заседания столь большого количества людей (напомним, что число депутатов латвийского парламента равняется 100). А это значит, считает он, что в условиях ЧС стоит восстановить статью 81 Сатверсме, наделяющую правительство правом в случае чрезвычайной необходимости принимать законы на период бездействия парламента.

Кроме того, Левитс предложил на время, пока невозможно проводить полноценные парламентские сессии, отложить принятие важнейших законов, например административно-территориальной, которая предусматривает сокращение муниципальных образований со 119 до 39.

Как передавало ИА REGNUM, с 13 марта по 14 апреля в Латвии был введен режим чрезвычайной ситуации.