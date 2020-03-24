Тегеран, , 08:04 — REGNUM Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ)поставила в Иран 7-ю партиюэкстренного медицинскогооборудованиядля борьбы с пандемией коронавируса. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 23марта.

Груз,который был отправлен непосредственно через офисВОЗ в Женеве, состоит из2499 коробокс таблеткамидля больных пациентов,заражённых коронавирусом. По полученным данным,коробки были успешно доставлены в столицу Ирана Тегеран.

Ранее на прошлой неделеКристофер Хамельман, представитель Всемирной организации здравоохранения,посетил место смедицинскимоборудованием. По его словам,всенеобходимыесредствадля борьбы с COVID-2019были импортированы в Иран, чтобы поддержать тех пациентов,которые имеют проблемы с доступом к лекарствам.

Ранее глава Управления по связям с общественностью министерства здравоохранения ИранаКиануш Джаханпур заявил,что 8376человек из общего числа 23 049заражённых коронавирусом пережили смертельную болезнь,1812 человек умерли.