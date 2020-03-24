Тегеран, , 08:19 — REGNUM 23 марта министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в своем послании высоко оценил глобальную кампанию по отмене санкций, заявив,что США препятствуют международной борьбе с коронавирусом, также известном какCOVID-19. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

«Иранский народ высоко ценит растущую глобальную кампанию политических лидеров и гражданского общества, призывающих к отмене незаконных санкций США«, — написал Зариф в своем твиттере.

Он также отметил:

«Власти США не слушают никого,препятствуя глобальной борьбе против #COVID19«.По словам Зарифа, единственное средство — не поддаваться лживым заявлениям властей США.

Более того,по словам главы МИД, европейские производители медицинских лекарств и оборудования не поддерживают торговлю с Ираном в связи с тем,что власти США вводят экономические и медицинские санкции против Ирана в различных формах.

Ранее в интервью бразильским СМИ высокопоставленный иранский дипломат сообщил, что«медицинский терроризм« США препятствует эффективной борьбе Ирана с пандемией коронавируса.

«Максимальное давление США на Иран блокирует экспорт, поэтому у нас сейчас гораздо меньше ресурсов для успешного противостояния COVID-19«, — отметил Зариф.