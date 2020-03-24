Тегеран, , 08:06 — REGNUM 22 марта МИД Ирана в своем заявлении выразил готовность Тегерана играть более активную роль в региональных усилиях, направленных на решение проблем в Афганистане. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

В заявлении, опубликованном в связи с текущими событиями в Афганистане, МИД Ирана выразил готовность поддержать мир и стабильность в стране и регионе.

«Иран внимательно и с озабоченностью следит за развитием политических событий и событий в области безопасности в Афганистане», — сообщается в заявлении, предупреждающем о непредсказуемых последствиях и влиянии споров по результатам президентских выборов на внутреннюю обстановку в стране, а также на ситуацию в регионе.

Согласно заявлению, Иран рассматривает нынешнюю ситуацию как результат недостаточного внимания администрации США к проблемам проведения выборов в Афганистане. Помимо этого, МИД Ирана выразил готовность усадить все стороны конфликта за стол переговоров, включая движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

В заявлении также сообщается, что в соответствии с общественными интересами афганского народа и для сохранения мира и стабильности в Афганистане Исламская Республика Иран предлагает афганским политическим лидерам, а также странам региона использовать все свои возможности для поиска решения разногласий между двумя лидерами касательно результатов выборов.