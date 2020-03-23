Милан, Италия, , 19:36 — REGNUM 42,1% граждан Италии полагают, что ЕС не только не помогает стране бороться с последствиями коронавируса, но и препятствует ей в этом, передает Termometro Politico в понедельник, 23 марта, со ссылкой на данные собственного исследования.

ЕС

Такое поведение со стороны партнеров по Евросоюзу — дополнительный повод задуматься о выходе из ЕС, полагает эта часть граждан.

Как сообщалось ранее, власти ЕС до сих пор не согласовали ни одной меры поддержки Италии. Кроме того, Франция и Германия ранее запретили экспорт масок в Италию, а в Чехии был похищен отправленный из КНР в Италию груз с более чем 100 тысячами масок.

Как сообщалось ранее, 22 марта премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил о приостановке работы всех предприятий страны, кроме стратегических, а также всех учреждений торговли, за исключением аптек и продуктовых магазинов.

Ранее власти запретили гражданам перемещаться по территории страны (кроме случаев крайней необходимости), отменили все массовые мероприятия, включая митинги, религиозные службы с участием мирян и матчи футбольного чемпионата, закрыли школы и вузы. Прекращена работа всех развлекательных центров и заведений общественного питания. Гражданам рекомендовано снизить до минимума все необязательные контакты. Прогнозируются многомиллиардные потери для экономики из-за отсутствия туристов и сокращения объемов производства и экспорта.

По данным на 22 марта, от коронавируса в Италии умерли 5476 человек, количество жертв за сутки выросло на 651. Всего коронавирусом заражены 59 138 человек, на 4000 больше, чем днем ранее.