Тегеран, , 09:08 — REGNUM 22 марта представитель Ирана во Всемирном банке Хосейн Мир Шоджаян Хосейни призвал организацию оказать решительную поддержку странам,в которых обнаружена вспышка коронавируса. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Хосейни также раскритиковал отказ Всемирного банка пригласить Иран принять участие в совещании Всемирного банка по Ближнему Востоку и Северной Африке по борьбе с коронавирусом.

Ранее Ферид Бельхадж, вице-президент Всемирного банка по Ближнему Востоку и Северной Африке,написал в своем твиттере:

«Сегодня @WorldBankвместе с @IMFNewsфактически созвали министров экономики из #MENA,чтобы обсудить борьбу с#COVID19».

По его словам,страны предпринимают решительные действия для защиты своих народов и могут рассчитывать на поддержку Всемирного банка в такие тяжёлые времена.

В ответ на данный твит Хосейни отметил:

«К сожалению, #Иран не был приглашен на эту встречу.В то время как сдерживание пандемии требует более широкого глобального сотрудничества, пострадавшие страны действительно ожидают непоколебимой и всеобъемлющей поддержки со стороны@WorldBank».

Несмотря на то,что официальные лица различных стран подтвердили негативное влияние санкций США против иранской нации в отношении борьбы с коронавирусом, Всемирный банк и Международный валютный фонд (МВФ) как два важных органа регулирования финансовой системы не поддержали Иран в борьбе с коронавирусом, также известным как COVID-2019.