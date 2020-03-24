Тегеран, , 08:48 — REGNUM 22 марта два самолета с медпомощью, включая 64 тонны масок для лица и скрабов, прибыли из Китаяв международный аэропорт Имама Хомейни в Тегеране.Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Управляющий директор министерства промышленности, рудников и торговли Ирана по коммерческим услугам Мохаммад Гебле сообщил, что груз состоял из2 миллионов масокN-95, 5 миллионов трехслойных масок и 200 000 скрабов. По его словам, позднеев Иран прибудет еще одна партия грузов. Груз будет распределен в министерстве здравоохранения Ирана и Университете медицинских наук.

Китайский народ и правительство уже направили в Иран18 медицинских грузов для борьбы с коронавирусом. Китайцы менее чем за24 часа пожертвовали Ирану полмиллиона долларов на борьбу с эпидемией коронавируса и призвали запустить канал сбора безналичных взносов.

В ответ на оказанную помощь иранское посольство в своем послании заявило: «Добрая воля китайского народа произвела на нас впечатление,и теперь мы чувствуем свою ответственность перед ними».

Ранее глава Управления по связям с общественностью министерства здравоохранения Ирана Киануш Джаханпур сообщил, что7 913 человек из общего числа21 638 инфицированных коронавирусом пережили смертельную болезнь.1685 человек погибли.