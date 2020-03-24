Тегеран, , 08:23 — REGNUM Плановая и бюджетная организация Ирана выделила 780 миллионов евро министерству здравоохранения и медицинского образования, а также институтам медицинских наук для предотвращения и ликвидации вспышки коронавируса в стране. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Ранее глава планово-бюджетной организации Ирана Мохаммад Бакер Нобахт объявил, что министерство здравоохранения и медицинского образования вполне готово принять упреждающие меры по противодействию вспышке смертельного коронавируса.

«Планово-бюджетная организация выделит любую сумму денег, необходимую для защиты жизни людей«,— заявил Нобахт журналистам.

Смертельный коронавирус, впервые обнаруженный в китайском Уханя, поразил тысячи людей по всему миру. Ранее глава Управления по связям с общественностью министерства здравоохранения Ирана Киануш Джаханпур заявил,что 7 913человек из общего числа 21 638 инфицированных коронавирусом пережили смертельную болезнь, 1685 человек погибли.