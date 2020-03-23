Киев, , 19:25 — REGNUM Все происходящее сейчас на Украине в связи с коронавирусом в перспективе получит моральную оценку общества и юридическую оценку соответствующих правоохранительных органов, заявил в своем видеообращении вечером 23 марта президент страны Владимир Зеленский.

Он отметил «определенный парадокс» нынешней ситуации — всем рекомендовано носить маски, но «коронавирус срывает маски с людей».

«Кто-то готов помогать, отдавая последнее… а кто-то готов зарабатывать на человеческой беде: повышает цены, придерживает маски на складах, пытается продать респираторы за границу», — заявил украинский президент.

Он также резко раскритиковал политиков, которые заявляют, что власть введет чрезвычайное положение на Украине только для того, «чтобы под шумок протащить какие-то непопулярные решения».

«Могу сказать только одно, не судите других по себе… В сложные для Украины времена заниматься политическим хайпом фактически равно мародерству», — заявил Зеленский.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня стало известно, что специализированная антикоррупционная прокуратура открыла дело против экс-премьера Алексея Гончарука за якобы игнорирование просьбы Совнацбеза о запрете экспорта медицинских масок. Дело было зарегистрировано дело после обнародования информации, что 8 февраля и 31 января 2020-го года секретарь СНБО Алексей Данилов просил Гончарука ограничить экспорт масок и другой продукции, связанной с распространением коронавируса.