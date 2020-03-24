Тегеран, , 08:34 — REGNUM 22 марта директор Института ЮНЕСКО по обучению на протяжении всей жизни в своем послании заявил,что он полностью поддерживает борьбу Ирана с коронавирусом и выразил обеспокоенность касательно тех трудностей,с которыми страна может столкнуться в результате санкций США. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

В послании Дэвида Атчоарена, адресованном мэру Шираза Хайдеру Эскандарпуру, директор Института выразил самые глубокие опасения по поводу вспышки коронавируса в Иране. Атчоарен также выразил свою надежду, что иранцам удастся остановить распространение смертельно опасного вируса в стране.

Данное послание было передано в ответ на письмо мэра Шираза международным организациям о жестоких санкциях против Ирана в контексте вспышки коронавируса и его распространения в Исламской Республике.

Ранее глава Управления по связям с общественностью министерства здравоохранения Ирана Киануш Джаханпур заявил, что 7 913 человек из общего числа 21 638 инфицированных коронавирусом пережили смертельную болезнь, 1685 человек погибли.