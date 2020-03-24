Тегеран, , 09:19 — REGNUM 22 марта посол Ирана в России Казем Джалали заявил,что США должны нести ответственность перед международным сообществом за свои жестокие санкции против иранского народа. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

По словам посла,санкции должны быть немедленно сняты в связи со вспышкой коронавируса. Выступая перед российскими СМИ, Джалали отметил,что власти США вредят иранцам, вводя экономические санкции.

«США придерживаются стратегии притворного мягкого отношения к Ирану, но на практике они ужесточили свои меры против Ирана», —заявил посол.

Говоря о влиянии коронавируса в Иране,он подчеркнул,что COVID-19оказался пандемией, которая,к сожалению, быстро распространяется в Иране и привела к негативным последствиям для всего народа.По его словам,иранские официальные лица приняли все возможные меры для снижения воздействия коронавируса.

Далее Джалали сообщил, что Россия передала Ирану500 наборов для тестирования на коронавирус, которые будут использоваться для обследования 50 000 человек.

Отвечая на заявления западных СМИ,обвиняющих Иран в сокрытии сообщений о количестве жертв, посол возразил,что коронавирус сейчас является пандемией, и нет никакой необходимости скрывать результаты.