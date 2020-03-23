23 марта 2020 | Время чтения 6 мин

С конца прошлой недели общественность обсуждает резкий поворот в длящейся с прошлого года «нефтяной войне» Минска с Москвой. Обнаружились две полярные точки зрения: одни заявляют о «сливе» рычага давления на Минск, обвиняют Москву в «капитуляции» перед Лукашенко, а другие указывают на выгоды российской стороны в условиях обвала мировых цен на нефть

Сергей Артёменко, , 20:49 — REGNUM Российская государственная компания «Роснефть» согласилась поставлять свою продукцию на своих прежних условиях для белорусских НПЗ. Об этом сегодня, 23 марта сообщил журналистам представитель российской компании.

«Компания подтверждает, что решение о возобновлении поставок в Белоруссию принято именно на тех условиях, которые мы изначально предлагали белорусской стороне, то есть с премией $5 за тонну», — цитирует «Интерфакс» неназванного представителя «Роснефти».

Из сообщения не ясно, когда и в каких объёмах начнутся поставки в Белоруссию. Вице-президент «Транснефти» Сергей Андронов сообщил журналистам, что такие контракты на апрель с российскими компаниями не подписаны.

Из заявления оператора «Дружбы» вовсе не следует, что контракты не могут быть подписаны. Скорее всего, они будут оформлены в ближайшее время, и российское «чёрное золото» пойдёт в Мозырь и Новополоцк самым дешёвым трубопроводным транспортом.

В свою очередь замминистра финансов России Алексей Сазанов также сегодня, 23 марта, в общении с прессой отметил, что Москва не ведёт переговоров с Минском на тему выплат из российского бюджета некоей «компенсации» белорусским партнёрам по ранее озвученным ими претензиям.

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Александр Лукашенко в 2019 году требовал от Москвы «компенсацию» за изменение российского налогового законодательства — так называемый «большой налоговый манёвр» в нефтяной сфере, перераспределяющий налоговую нагрузку с переработчиков нефти на добытчиков. В итоге российская нефть подорожала, и Минск записал упускаемую выгоду себе в «убытки».

Стоит напомнить, что поставки российской нефти в Белоруссию были прекращены с начала 2020 года из-за отсутствия контрактов, которые Александр Лукашенко запретил подписывать до тех пор, пока традиционные поставщики — крупные российские компании не согласятся на поставки нефти в Белоруссию без премии в цене. Состоявшиеся 18 февраля в Минске переговоры Лукашенко с главой Роснефти» Игорем Сечиным успеха белорусскому лидеру не принесли.

Российские компании диверсифицировали экспорт нефти в дальнее зарубежье, а Минск диверсифицировал импорт нефти. Диверсификация российская была более прибыльной — как для компаний, так и для российского бюджета.

Встреча Александра Лукашенко с Игорем Сечиным, 18 февраля 2020 года President.gov.by

Минск тоже диверсифицировал экспорт добываемой в Белоруссии нефти — направил её на белорусские НПЗ. Он также диверсифицировал импорт — переплачивал за «альтернативную нефть», в том числе российскую с доставкой танкерами через литовскую Клайпеду и украинский порт «Южный» (Одесская область). Белнефтехим» ставил себе в заслугу при совершении таких сомнительных сделок неуплату пресловутой премии в цене российских компаний, охотно соглашаясь на цену с заложенной в неё экспортной пошлиной.

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В субботу 21 марта главы правительств России и Белоруссии Михаил Мишустин и Сергей Румас обсудили возобновление поставок российской нефти в Белоруссию. Пресс-служба правительства РФ сообщила: «Главы правительств отметили достижение принципиальных договорённостей по параметрам сотрудничества в нефтяной сфере, учитывающих взаимные интересы сторон. Реализация этих договорённостей позволит обеспечить поставку российской нефти на нефтеперерабатывающие предприятия Республики Беларусь в полном объёме и на согласованных условиях».

В контексте нагнетаемой из Минска истерии — вплоть до прямых выпадов в адрес высшего российского руководства — интерес представляет финал официального сообщения: «Главы правительств отметили особое значение сохранения и укрепления конструктивной атмосферы сотрудничества Российской Федерации и Республики Беларусь, позволяющей эффективно, в спокойном, уважительном ключе решать даже самые сложные вопросы интеграционного взаимодействия».

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Совещание по вопросам работы белорусских нефтеперерабатывающих предприятий, 21 марта 2020 года President.gov.by

В тот же день, 21 марта, Александр Лукашенко провёл совещание по вопросам работы белорусских НПЗ (таковых в республике всего два) и заявил: «Я поручал, чтобы рассмотрели новые предложения Российской Федерации по поставкам углеводородного сырья. Они поступили от россиян три дня назад. Я так понимаю, россияне полностью пошли на наши предложения по поставкам нефти?»

В официальном сообщении отсутствует ответ на этот вопрос. Тем не менее околовластные спикеры вопросительное предложение в речи Лукашенко транслировали как утвердительное и даже восторженное.

По информации источников Reuters, российские нефтяники договорились с официальным Минском на поставки с 1 апреля. При этом белорусские НПЗ получат возросшую скидку $15,7 с тонны — значительно большую, чем планировалось ранее ($12).

В контексте проблемы немаловажно помнить, что в конце 2019 года Лукашенко отказался подписывать «дорожные карты» по реализации договора 1999 года о создании Союзного государства. Москва лишила Минск некоторых форм «поддержки» — например зачисления в белорусский госбюджет российских экспортных пошлин с 6 млн т нефти. При этом был подписан союзный баланс на поставку в Белоруссию 24 млн т российской нефти.

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Нефтепереработка является важнейшей экспортной отраслью Белоруссии. Сокращение переработки нефти более чем в два раза резко снизило поступления в бюджет, в том числе валюты от экспорта. Совмин Белоруссии запросил реструктуризацию внешнего долга.

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«Нефтяная война» 2019−2020 годов между Минском и Москвой близится к финалу. Завершению конфликта способствует обвал мировых цен на нефть. Россия как один из крупнейших экспортёров «чёрного золота» испытывает трудности со сдерживанием курса рубля и наполнения бюджета. Те же проблемы и у Белоруссии, но по другим причинам.

России важно обеспечить сбыт своих углеводородов, а Минску — купить их дешевле. В этом интересы двух частей замороженного Союзного государства сходятся. Расхождения были в реализации целей. Похоже, экономические кризисы сближают.

Белорусский бюджет, несомненно, выиграет от прекращения коррупционных игр в «нефтяную независимость» с переплатой за «альтернативную нефть». НПЗ республики будут загружены полностью, экспорт минимизирует убытки от политического прожекта. Виновных в растрате денег белорусских налогоплательщиков, скорее всего, никогда не накажут. Может быть, даже наградят и будут называть «борцами за независимость» — как литовских националистов, стрелявших в сограждан с крыш домов близ Вильнюсского телецентра в январе 1990 года.

Российские выгоды состоят в том, что будет обеспечен сбыт продукции российских компаний. Значит, субъекты хозяйствования будут получать прибыль, сохраняя рабочие места и действующие проекты, пополняя федеральный и местные бюджеты. Возможно, снова актуализируется вопрос об экспорте продукции с более высокой добавочной стоимостью, чем сырая нефть или хотя бы сжиженный газ.

Продать хотя бы полуфабрикат из 24 млн т нефти — это совсем другие деньги. Китаю удаётся, даже Белоруссии удаётся, а на России как будто некое проклятие. Вполне рукотворное, видимо, неплохо сопровождаемое информационно.

Очевидно, сопутствующие нефтяной сделке договорённости по другим вопросам не скоро будут преданы огласке. Сожаление у многих вызывает лишь видимость утраты Москвой мощного рычага давления на Минск, заигравшегося в «белорусизацию» и внешнеполитический «разворот на Запад».