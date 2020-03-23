Кишинёв, , 18:56 — REGNUM Молдавия осуждает и не признает «так называемые «президентские выборы», состоявшиеся 22 марта в грузинском регионе Абхазия», — заявили 23 марта в молдавском МИД, передает ИА REGNUM.

В ведомстве считают, что «эти псевдовыборы, незаконно проведенные на территории суверенного государства, изначально являются недействительными, поскольку они вступают в вопиющее противоречие с основополагающими нормами и принципами международного права, закрепленными в Уставе ООН и Хельсинкском заключительном акте».

Молдавия в этой связи «полностью разделяет озабоченность грузинских властей в связи с продолжением серьезных нарушений прав человека на соответствующих территориях и подтверждает позицию по дальнейшей поддержке усилий, предпринимаемых для урегулирования политико-дипломатического конфликта вокруг двух грузинских регионов с соблюдением суверенитета, территориальной целостности и границ Грузии, признанных на международной арене».