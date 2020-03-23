Бишкек, , 18:27 — REGNUM В Киргизии уже выявили и госпитализировали 14 заразившихся коронавирусной инфекцией. Состояние 13 из них оценивается как средней тяжести, а еще одного — 70-летнего мужчину перевели в реанимацию из-за пневмонии. Об этом на пресс-конференции заявила глава управления общественного здравоохранения минздрава Айнура Акматова, передают киргизстанские СМИ.

По ее словам, многие жители республики несерьезно относится к пандемии коронавируса, мешая медикам выполнять их работу, а также игнорируя их рекомендации и введенные властями запреты.

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Также представитель минздрава акцентировала внимание на том, что в группе риска находятся пожилые люди, дети и беременные женщины, а потому им нужно особенно тщательно соблюдать рекомендации медицинских работников и избегать многолюдных мест.

ИА REGNUM напоминает, что по состоянию на 23 марта в Киргизии зафиксировано 14 подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией. Среди заразившихся 8 женщин и 6 мужчин.

Случаи заражения COVID-19 выявлены в Сузакском районе Джалал-Абадской области, в Ноокатском районе Ошской области и в Баткенском районе Баткенской области. Один из них заразился коронавирусом во время визита во Францию, а остальные — во время паломничества в Саудовскую Аравию.

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