Бишкек, , 18:24 — REGNUM Министерство здравоохранения Киргизии закупило 5 тысяч экспресс-тестов для диагностики коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики сегодня, 23 марта.

Тесты приобретены на деньги, перечисленные гражданами и организациями на открытый министерством финансов специальный счет по борьбе с коронавирусом.

В минздраве отмечают, что использование новых экспресс-тестов позволяет быстрее и проще, по сравнению с традиционными методами диагностики, проводить проверку на заражение COVID-19.

«Эти тесты позволяют в течение 20 минут определить наличие коронавируса и локализовать распространение вируса», — подчеркивают в министерстве здравоохранения Киргизии.

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