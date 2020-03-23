Бишкек, , 18:18 — REGNUM В Киргизии отложили проведение выборов депутатов городских парламентов и сельсоветов. Как сообщает пресс-служба главы государства, соответствующий указ подписал сегодня, 23 марта, президент Сооронбай Жээнбеков.

Поводом для этого послужило выявление случаев заражения коронавирусной инфекцией на территории республики, что повлекло за собой объявление в Киргизии чрезвычайной ситуации.

Также при этом были приняты во внимание решение совета безопасности стран и обращение депутатов республиканского парламента, членов избирательных комиссий, и общественности.

Новую дату проведения выборов впоследствии должно будет определить руководство центральной избирательной комиссии по выборам и проведению референдумов.

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