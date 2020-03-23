Вашингтон, , 17:59 — REGNUM Пять стран могли бы избежать вируса COVID-19, если бы не Иран, написал 23 марта американский госсекретарь Майк Помпео в Twitter.

По его словам, иранские власти вовремя не ограничили авиасообщение с Китаем. Так, в течение февраля иранская Mahan Air осуществила более полсотни рейсов между Ираном и Китаем.

Тем самым, отмечает американец, коронавирус продолжал распространяться из города Уханя (Китай).

Помпео «По меньшей мере в пяти странах первые случаи COVID-19 стали прямым следствием пренебрежительного отношения властей Ирана к здоровью людей».

Также американский дипломат заявил, что Тегеран обманывает свой народ об истинном числе заразившихся и скончавшихся от коронавируса. Также иранские власти, по его словам, пренебрегают предложениями США о помощи.

Напомним, в Иране вирусом COVID-19 заразились свыше 23 тыс. человек, скончались 1812, излечились порядка восьми тысяч.

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