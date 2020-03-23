Москва, , 17:46 — REGNUM Комитет Госдумы по международным делам намерен поднимать кейс Александра Винника на всех международных площадках. Как передает корреспондент ИА REGNUM 23 марта, об этом заявил глава комитета Госдумы Леонид Слуцкий (ЛДПР).

«Комитет Госдумы по международным делам всегда находится в постоянном контакте с Уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой по вопросам нарушения прав российских граждан за рубежом, в том числе по кейсу Александра Винника. Безусловно, мы самым внимательным образом отреагируем на ее обращение, будем поднимать эту тему на всевозможных площадках и при наших межпарламентских контактах, невзирая на пандемию коронавируса», — заявил Слуцкий.

Он напомнил, что комитет выделил в отдельное досье вопросы поддержки российских граждан, попавших в беду вдали от родины, и является инициатором разработки системы госпомощи в таких случаях.

«Ситуация с Винником, также как с Олесей Красиловой и другими нашими согражданами за рубежом вне сомнения предмет нашего самого пристального внимания и реагирования», — заверил Слуцкий.

Права гражданина РФ Александра Винника, находящегося во французской тюрьме, нуждаются в защите. Об этом говорится в обращении российского омбудсмена Татьяны Москальковой к специальному докладчику ООН по вопросу о пытках и бесчеловечных видах обращения и наказания Нилсу Мелзеру.

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