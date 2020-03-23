Тбилиси, , 17:32 — REGNUM

В связи с пандемией коронавируса правительство Грузии обеспечит поэтапную доставку на родину находящихся за границей сограждан, сообщил на брифинге 23 марта министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани.

По его словам, план возвращения расписан на несколько недель, и поэтапность процесса необходима для того, чтобы система здравоохранения в каждый конкретный момент была готова принять возрастающий поток вероятных пациентов.

«Как известно, по возвращении на родину все граждане должны пройти двухнедельный карантин, и у нас должны быть для этого необходимые пространства», — отметил министр.

По его информации, за прошедшие полтора месяца по поручению премьер-министра Грузии правительство, МИД и грузинская авиакомпания Georgian Airways уже обеспечили возвращение на родину до 3000 своих граждан, для чего были выполнены спецрейсы из Китая, Италии, Польши, Голландии, Германии и ряда других стран.

Министр огласил и график спецрейсов на ближайшие две недели, которыми на родину будут доставлены граждане Грузии из Берлина, Афин, Вены, Амстердама, Варшавы, Ларнаки и других городов Европы.

По заявлению Давида Залкалиани, с руководством авиакомпании Georgian Airways достигнута договоренность, что цены на авиабилеты в любом направлении не должны превышать 199 евро.

По последним данным с официального правительственного сайта по борьбе с коронавирусом https://stopcov.ge/, в Грузии подтверждено 54 случая коронавируса, 3320 граждан помещены в карантин, а 235 находятся в стационарах.

В связи с пандемией Грузия прекратила авиасообщение со всеми странами и оставила лишь спецрейсы авиакомпании Georgian Airways, которыми на родину будут доставляться только граждане Грузии.