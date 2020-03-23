Дамаск, , 17:24 — REGNUM Министр обороны России Сергей Шойгу в ходе своей встречи с президентом Сирии Башаром Асадом обсудил вопросы гуманитарной помощи этой стране и меры по восстановлению ее экономики, сообщает 23 марта пресс-служба Минобороны РФ.

Военное ведомство отмечает, что обсуждались меры, реализация которых будет осуществляться при помощи российских специалистов.

«Затрагивались темы гуманитарного содействия России сирийскому населению, страдающему от запретительных санкций западных стран, а также восстановления при помощи российских специалистов экономического потенциала республики», — указано в сообщении пресс-службы.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 марта по поручению президента России Владимира Путина Сергей Шойгу совершил рабочую поездку в Сирию и встретился в Дамаске с президентом САР Башаром Асадом.

Читайте ранее в этом сюжете: Министр обороны РФ Сергей Шойгу встретился с Башаром Асадом в Дамаске