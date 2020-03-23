Рига, , 17:16 — REGNUM В пресс-службе Полиции безопасности (ПБ) Латвии сообщили, что российские спецслужбы якобы используют проекты приграничного сотрудничества между самоуправлениями двух стран для шпионажа. Об этом пишет официальный портал министерства обороны Латвии Sargs.lv.

Ежегодно, говорится в отчете Полиции безопасности Латвии, службой выявляются проекты, несущие существенный риск шпионажа в виде аудиовизуального наблюдения со стороны «враждебно настроенной к Латвии России». Отмечается, что речь, в том числе, идёт о наблюдении за критически важными для Латвии объектами инфраструктуры.

Так, в 2019 году статус «опасных» был присвоен трём проектам регионального сотрудничества между самоуправлениями Латвии и России.

Как передавало ИА REGNUM, 20 марта в Латвии полиция обвинила гражданина страны в шпионаже в пользу России. Уголовный процесс был возбужден по части II статьи 85 — незаконный сбор и передача информации, составляющей гостайну, иностранному государству или организации, напрямую или через привлечение другого лица.