Москва, , 17:09 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Аслану Бжании, который выиграл выборы президента Абхазии. Об этом сегодня, 23 марта, сообщает пресс-служба Кремля.

«Убедительная победа на выборах, прошедших в условии свободного волеизъявления граждан, стала свидетельством Вашего высокого авторитета среди соотечественников». — сказано в поздравительной телеграмме российского лидера в адрес избранного президента Абхазии.

Владимир Путин также подтвердил свою готовность к совместной работе с Бжанией по дальнейшему упрочению союзных отношений между Россией и Абхазией.

Путин рассчитывает, что деятельность Бжании на посту президента Абхазии будет способствовать обеспечению социально-экономического развития республики, а также защите ее интересов на международной арене.