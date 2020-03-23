Москва, , 17:08 — REGNUM В целом, ситуация с коронавирусом в Европе показала, что пресловутое единство в ЕС отсутствует. Как передает корреспондент ИА REGNUM 23 марта, об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).

«Характерно, что итальянцам пришли на помощь в первую очередь Китай и Россия, а не страны Евросоюза. Оказавшись в кризисной ситуации, европейские страны только изолируются друг от друга, не оказывая наиболее пострадавшей от коронавируса Италии никакой действенной помощи», — сказал Железняк.

Для эффективной борьбы с пандемией коронавируса всем странам надо отбросить политические амбиции, отказаться от режима санкций и незаконных ограничений, чтобы спасти максимальное число людей от заражения, уверен парламентарий.