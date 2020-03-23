Дамаск, , 17:04 — REGNUM Министр обороны России Сергей Шойгу и представители российского военного ведомства посетили столицу Сирии Дамаск, сообщает 23 марта канцелярия сирийского президента Башара Асада.

Российский министр обороны Сергей Шойгу встретился с президентом Сирии Башаром Асадом.

В Дамаске сообщают, что главной темой встречи стала ситуация в провинции Идлиб и вопросы реализации московского соглашения президентов России и Турции.

По неофициальным данным, самолёт с членами руководства Минобороны России около двух часов назад вылетел назад из Дамаска.

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