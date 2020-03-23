Дамаск, , 16:44 — REGNUM Сирийские военные и местные жители в провинции Эль-Хасака на северо-востоке Сирии заблокировали проезд колонны военнослужащих США и вынудили их убраться восвояси, сообщает 23 марта сирийское информагентство SANA.

Инцидент произошёл в пригороде города Камышлы. Сирийские военные и жители деревни Хаму не позволили проехать американской колонне из 11 единиц техники.

«Жители деревни Хаму и блокпосты сирийской армии в пригороде Камышлы блокировали проезд колонны американских оккупантов, состоящей из 11 единиц техники. Их вынудили развернуться и уехать», — сообщает агентство.

Как сообщало ИА REGNUM, военные контингенты США находятся на территории Сирии без мандата ООН и без разрешения правительства этой страны. В данный момент военные США удерживают несколько нефтяных месторождений и занимаются их разграблением.

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