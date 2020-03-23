Кабул, , 16:35 — REGNUM Вопросы мирного урегулирования ситуации в Афганистане обсудили на переговорах 23 марта афганский президент Ашраф Гани и американский госсекретарь Майк Помпео, сообщает Pajhwok.

Более подробной информации о том, какие варианты «мирного урегулирования» рассматривались сторонами, не приводится.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Помпео прилетел в Кабул 23 марта. Кроме встречи с Гани у американского госсекретаря запланированы переговоры с главой афганского правительства Абдуллой Абдуллой.

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