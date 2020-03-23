Киев, , 16:14 — REGNUM Народные депутаты Верховной рады нынешнего созыва в период августа 2019 года — марта 2020 года приняли 160 законов, из которых за 65 законов проголосовало менее 226 народных депутатов из правящей фракции «Слуги народа».

Соответствующие данные обнародовал 23 марта Комитет избирателей Украины, передает корреспондент ИА REGNUM.

Таким образом, подчеркивают эксперты, Рада не приняла бы 40% законов, если бы учитывались только голоса монобольшинства. Только за последний месяц «Слуга народа» трижды провалила важные голосования — об отставке и назначении генпрокурора и о назначении нового министра экономики.

«Если ранее подобные проблемы можно было назвать техническими, то сейчас ситуация вышла на другой уровень. Не обеспечивая стабильные 226 голосов за, руководство монобольшинства вынуждено обращаться за помощью к другим фракциям и группам парламента, образуя новые политические союзы», — заявил в своем комментарии глава комитета Алексей Кошель.

По словам эксперта, сейчас можно говорить о том, что де-факто в монобольшинстве существует внутренняя оппозиция, которая не поддерживает определенные решения лидеров «Слуги народа».

ИА REGNUM напоминает, что изначально в «Слуге народа» было 254 народных депутата, но после ряда скандалов из состава политической силы исключили некоторые количество парламентариев. Тем не менее, у «Слуги народа» теоретически есть солидрый запас, чтобы решать судьбу голосования своими силами.